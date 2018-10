Nederlanders blijven onschuld uitschreeuwen voor roofmoord in Menen

Het Nederlandse ex-koppel Andreas W. (55) en Adriana K. (44) blijven onschuldig pleiten voor de roofmoord op Stefaan B. in Menen in 2014. "Het is zelfs fysiek niet mogelijk dat mijn cliënt het slachtoffer naar de zolder heeft gedragen", pleitte de advocaat van W.

Op 22 februari 2014 werd het lichaam van Stefaan B. gevonden op de zolder van zijn woning in Menen. De man had 14 messteken gekregen. Zijn lichaam was in een zeil gewikkeld en lag onder een deur. Hij bleek al op 29 januari om het leven te zijn gebracht. Na de moord werd zijn bankkaart twee maal gebruikt bij een poging om geld af te halen in Ravels. Zijn auto, die eveneens gestolen was, werd daar ook teruggevonden. Het onderzoek leidde naar Andreas W. en Adriana K. Zij logeerden sinds enkele weken bij Stefaan.

Het koppel blijft de feiten ontkennen. Adriana K. werd in eerste aanleg vrijgesproken. In beroep werd 15 jaar tegen haar gevorderd. "Er is veel verkeerd gelopen in dit onderzoek", pleitte haar advocaat. "Dat er hasj is gerookt, is bijvoorbeeld niet onderzocht. Ook waarom het slachtoffer een groene handschoen aanhad, is niet bekend. Mijn cliënte was in Tilburg op het moment van de feiten. Bovendien is ze erg schuchter, zwak en heeft ze geen voorgaande. Voor mij is de vrijspraak dan ook terecht."

Ook de advocaat van Andreas W. pleitte onschuldig voor zijn cliënt. "Er is nog heel veel onduidelijkheid in dit dossier. Zo is er van niemand DNA gevonden en is het lichaam op zolder pas na de derde huiszoeking gevonden!"

De advocaat vond dan ook dat er onvoldoende bewijzen zijn. "Hij bekende twee messteken tijdens het afweren, maar nadien is hij weggegaan terwijl er nog drie of vier andere mensen in het huis aanwezig waren. Bovendien heeft mijn cliënt kanker en is hij erg zwak. Fysiek is het zelfs niet mogelijk dat hij het lichaam naar de zolder heeft gedragen."