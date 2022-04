Het was drummen voor een plaatsje in Café De Verloren Gernoare voor het EK meeuwenschreeuwen. De 19 kandidaten streden er in verschillende categorieën voor de titel van beste Europees meeuwenschreeuwimitator. Een jury gaf hen daarna professioneel punten. Het gedrag van de meeuw nabootsen, gaf de prestatie van de kandidaten extra cachet. Uiteindelijk was de winst voor een Nederlander, Reggie Laatsch. Hij wint voor de tweede keer op rij.