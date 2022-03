Nederlander opgepakt met 2 miljoen verdachte sigaretten in auto

In Brugge is gisteravond een Nederlander onderschept met bijna 2 miljoen verdachte sigaretten in de auto. Hij probeerde te vluchten bij een douanecontrole en reed daarbij verschillende voertuigen aan.

De controle van de douanediensten vond gisteravond plaats op de Torhoutse Steenweg in Brugge. De Nederlander probeerde die controle te ontvluchten.

"Hij reed daarbij de douanevoertuigen aan, en raakte ook nog een ander voertuig. Na een achtervolging kon de Nederlander van Syrische afkomst worden opgepakt", zegt een woordvoerder van het parket.

Bijna 2 miljoen verdachte sigaretten

In zijn auto werden 1.920.000 sigaretten van het merk Richmond gevonden. "Het is nog niet duidelijk of het om namaaksigaretten gaat, maar de sigaretten beschikten in ieder geval niet over de verplichte taksbandjes", zegt het parket.

De verdachte zal voor die douane-inbreuken voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.