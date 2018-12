Het voormalig Sint-Jozefsziekenhuis in Oostende is er steeds erger aan toe. Dat blijkt uit een filmpje dat op Youtube is geplaatst. Het ziekenhuis in de Nieuwpoortsesteenweg staat al jaren leeg, en gaat op termijn tegen de vlakte.

In het gebouw zijn al vaak vandalen aan het werk geweest en er is ook al een paar keer brand gesticht, ook dit voorjaar nog. De bovenste verdiepingen zijn niet meer stabiel. Gebroken glas van ramen ligt er verspreid, veel bordjes die verwijzen naar de verschillende afdelingen in het ziekenhuis hangen er nog. Het gebouw is van de christelijke mutualiteit en maakt later plaats voor kantoren. Mogelijk komen er ook wooneenheden.

