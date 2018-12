Nederlander bekent rol in cannabisplantage in Wingene

Een 45-jarige man uit Nederland heeft bekend dat hij betrokken was bij het opzetten van een cannabisplantage in Wingene. Op een vorige zitting vroeg het openbaar ministerie aan de Brugse strafrechter om hem te veroordelen tot 40 maanden effectieve gevangenisstraf.

Mustafa B. (42) speelde in de bende een rol als loopjongen. De man van Turkse origine belde echter zelf anoniem naar de politie, omdat hij de constante druk niet meer aankon. Op dat moment waren de speurders de bende trouwens al op het spoor. Op 13 april 2016 kon een plantage van 270 cannabisplanten uiteindelijk opgerold worden in Wingene. Het is niet duidelijk hoe vaak er al geoogst was.

Volgens het openbaar ministerie zijn Yucel B. en Marcel D.H. duidelijk de kopstukken van de bende. Voor allebei werd een effectieve celstraf van 40 maanden en een verbeurdverklaring van 91.000 euro gevorderd. De beklaagden waren in eerste instantie niet aanwezig op hun proces. Op vraag van de verdediging werd Yucel B. uiteindelijk alsnog verhoord. De beklaagde heeft volledige bekentenissen afgelegd en vroeg maandagochtend om een straf met uitstel.

Ook Mustafa B. moest zich verantwoorden voor zijn aandeel in de zaak. Het parket eiste twee jaar cel, maar de verdediging drong aan op een werkstraf. Een 56-jarige man uit Aalst hangt een gevangenisstraf van 15 maanden boven het hoofd. Het pand in Wingene werd gehuurd op naam van Luc B., maar die beweert dat hij de bedoelingen van de bende niet kende. Ten slotte werd bij verstek 18 maanden gevorderd voor een 55-jarige Nederlandse Turk. Hayati K. zou samen met de kopstukken een nieuwe plantage in Tienen voorbereid hebben.

De rechter doet uitspraak op 14 januari.

Bekijk ook: