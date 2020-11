Nederland ontraadt het grensshoppen

Dat schrijft Het Nieuwsblad. In Nederland zijn de meeste winkels open en dat nodigt uit, al worden niet-essentiële verplaatsingen en funshoppen afgeraden. De burgemeesters in Zeeuws-Vlaanderen zijn daar niet blij mee. "We merken dat veel Belgen hun mondkapje afzetten aan de grens", zegt Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen en voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, in de kranten. "We vinden het onbegrijpelijk dat men over de grens wel doet wat in eigen land niet mag. Wij willen tegen half december de besmettingsgraad heel laag hebben, dus kunnen we dit wel missen."

Navem reageert

Volgens de nationale beroepsvereniging van meubelhandelaars Navem moet de oproep vanuit Nederland om te stoppen met funshoppen onmiddellijk gehoor krijgen. "Deze oneerlijke concurrentie moet stoppen, we strijden niet met gelijke wapens". Navem roept de beleidsmakers dan ook op om de grenzen met Nederland én Duitsland voor het funshoppen onmiddellijk te sluiten. "Meer nog: we vragen om het op afspraak shoppen bij gespecialiseerde meubel-, keuken-, slaapcomfort- of interieurzaken mogelijk te maken. Sommige aankopen zijn wel degelijk dringend en essentieel".