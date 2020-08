Navigo huisvest zeldzame oranje kreeft

Gisteren werd een zeldzame oranje kreeft aangetroffen in een lading levende kreeften in restaurant Normandie in Koksijde.

Normaal zijn Canadese kreeften bruin van kleur, ze worden pas rood-oranje nadat ze gekookt zijn. Het is uitzonderlijk dat een oranje kreeft kan overleven in de natuur. Een normale kreeft kan zich beter wegsteken op de zeebodem door zijn schutkleuren. Een oranje kreeft is een soort albino die zich niet goed kan camoufleren, waardoor het minder overlevingskansen heeft. Het komt maar één op de tien miljoen kreeften voor.

Quarantaine

Het dier is perfect eetbaar, maar toch besloten de restaurantuitbaters om het schaaldier te schenken aan het Navigo-Visserijmuseum. "Het dier wordt hier in quarantaine geplaatst gedurende één maand, het moet immers ontstressen en leren eten in gevangenschap", zegt Günther Vanbleu van Navigo. "Daarna mag het verder blijven leven tussen zijn soortgenoten en kunnen bezoekers hem bewonderen."