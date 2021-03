Natuurpunt verzet zich tegen vergunning Top-Mix breekwerf

De bezwaren van Natuurpunt betreffen overlast aan geluid en stof voor de nabijgelegen dorpskern Dudzele en de foute inplanting ten opzichte van de aanpalende natuurrijke poldergebieden. De bedrijfszone bevindt zich namelijk aan de rand van de “Dudzeelse polder”. Dit zilte polderland, ca 175ha groot, werd in het strategisch plan voor de haven van Zeebrugge (2004) gevrijwaard van havenontwikkeling omwille van zijn belangrijke natuurwaarde.

De locatie zelf waar Top-Mix zich zou vestigen bestaat uit struwelen en moerassige zones. De vernietiging van dergelijk leefgebied gaat volgens Natuurpunt geheel in tegen de huidige noodzaak aan meer natuur. Zowel op vlak van leefmilieu als op vlak van natuur en ruimtelijke samenhang staat een industriële ontwikkeling op de vergunde locatie haaks op elk principe van goede ruimtelijke ordening volgens de natuurbehoudsvereniging.

Natuurpunt onderschrijft ten volle de beslissing van de stad om de vergunning ongedaan te maken via een administratief beroep bij de minister of indien nodig via een procedure bij de raad voor vergunningenbetwisting. De vereniging zal ook zelf stappen in die zin nemen.

Naast het weren van deze breekwerf dringt Natuurpunt er op aan dit deze locatie opgenomen wordt in de permanente ecologische structuur binnen het havengebied en zo duurzaam behouden blijft.