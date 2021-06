Natuurpunt gaat voor meer waterrijke natuur in De Blankaart (Diksmuide)

Vanaf vandaag zal Natuurpunt enkele herstelprojecten uitvoeren in de Blankaart (Diksmuide). Daarmee wil de organisatie het waterbergend vermogen van beide gebieden te vergroten. Minister van Omgeving Zuhal Demir was erbij voor de eerste spadesteek.

Waterrijke natuur is onze bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Natuurgebieden houden grote hoeveelheden water vast bij hevige regen, ze zorgen ervoor dat het water de kans krijgt om te infiltreren in de grond en ze geven het langzaam weer af bij droogte. Bovendien zijn waterrijke gebieden ook hotspots voor biodiversiteit, het zijn schatkamers van de natuur waar heel wat waardevolle planten en dieren leven.

Helaas is veel van die natte natuur verloren gegaan. Een recente studie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek heeft aangetoond dat Vlaanderen maar liefst 75% van zijn wetlands verloor in de afgelopen 50-60 jaar. Maar het is nog niet te laat om ze te herstellen: door de heraanleg van laantjes, grachten, kreken en natte weides wil Natuurpunt meer ruimte voorzien voor water en waterminnende planten en dieren.

Ook in de Uitkerkse Polder (Blankenberge) zullen herstelprojecten worden uitgevoerd.

Lees ook