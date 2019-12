Natuurloop Zonnebeke gesaboteerd

“Het is heel jammer te moeten vaststellen dat er kort voor de doortocht van de langste afstand in de gasthuisbossen op 4 cruciale punten alle pijlen en bevestigingslinten verwijderd waren . Op die manier werd de wedstrijd ontsierd en was het uiteraard onmogelijk om nog een uitslag op te maken voor de 32km. We hebben meteen alle zeilen bijgezet maar voor de eerste groep lopers was het kalf al verdronken", aldus voorzitter Wim Coudron.

"We zijn vier gedreven vrijwilligers die gewoon de lopers willen laten genieten van de natuur terwijl ze hun hobby uitoefenen. De vele positieve reacties achteraf laten blijken dat er echt wel nood is aan dergelijke initiatieven."

Uitverkocht

Met een uitverkochte wedstrijd konden de organisatoren wel opnieuw glunderen. Eén maand voor de eigenlijke wedstrijd werden de laatste borstnummers toegekend , dit betekende voor heel wat atleten jammer genoeg dat ze er dit jaar niet bij konden zijn. Wim Coudron: “We kregen als organisatie nog heel wat aanvragen de laatste weken. We konden echter niet iedereen meer bedienen gezien onze limiet die we voorop stellen. De accommodatie laat het niet toe om nog meer deelnemers toe te laten en ook het parcours moet het nog aankunnen om alle deelnemers vlot te kunnen laten lopen. “