Natuurbegraven wordt mogelijk in Brugge

Er is een toenemende vraag om te worden begraven en te kunnen rouwen in een natuurlijke omgeving. ‘We geven Bruggelingen op deze manier een laatste rustplaats in een natuurlijke omgeving. De naasten zullen in de toekomst kunnen rouwen in de natuur. Eind deze maand komt het dossier op de gemeenteraad. Na de goedkeuring kunnen we starten met de opmaak van een ontwerp voor de site,’ aldus Mercedes Van Volcem, Schepen voor Openbaar Domein in Brugge.

Al urnenbos in Roeselare

De Vlaamse regering besliste in 2016 dat begraven in de natuur mogelijk wordt, onder bepaalde voorwaarden. Op een natuurbegraafplek is het enkel toegelaten om as uit te strooien of te begraven in biologisch afbreekbare urnen. In West-Vlaanderen zijn er op heden geen natuurbegraafplekken. Wie in de natuur begraven wil worden kan wel al terecht in Rekem, Beersel en Zoersel. In Roeselare is er wel een urnenbos, een begraafplaats die natuurlijk werd ingericht.

Lees ook: