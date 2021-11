Natuur en Bos betrapt illegale vogelvangers

Die werden ook bij ons bij de lurven gevat. Meer bepaald in Brugge, Izegem, Wevelgem, Zonnebeke en Anzegem. De inbreuken ging van het vangen van vogels met netten en het plegen van ringfraude tot het doodknijpen van spreeuwen voor consumptie. Alles samen werden in Vlaanderen 645 zangvogels in beslag genomen, meestal vinkachtigen zoals putters, sijsjes en goudvinken. Die worden weer in de natuur vrijgelaten.

Spreeuwenvangst

Tijdens de controles werden ook veel vangtuigen in beslag genomen. Dat was ook het geval in de streek rond Damme waar twee vogelvangers met slagnetten betrapt werden. Daarmee kunnen ze grote aantallen spreeuwen in één keer vangen. De illegale vogelvangers kregen een proces-verbaal. Er wacht hen een flinke boete die in sommige gevallen kan oplopen tot enkele duizenden euro's.