Natte pootjes helpt dieren in nood in rampgebied

Honden en katten bijvoorbeeld verloren hun knus mandje, paarden, koeien en schapen zagen hun weide onderlopen en erger nog, soms verloren de dieren ook hun baasje of hun leven. Net als voor de getroffen mensen, kent nu ook de solidariteit voor dieren in nood bij ons geen grenzen.

Ilse Dereere uit Bekegem en Anaïs Van Waes uit Brugge zetten hun schouders onder de facebookgroep Natte Pootjes West-Vlaanderen en zijn een inzamelactie gestart. Mensen schenken massaal dierenvoeding, water, handdoeken, hooi en stro, kammen, leibanden, kattenmandjes en zelfs zadels. Alles gaat dan in een grote vrachtwagen vanuit Bekegem bij Ichtegem richting rampgebied. (Lees verder onder de foto)

Ook in Staden, Westkerke, Diksmuide, Brugge, Roeselare, Wingene, Tielt, Watou, Wevelgem en Zandvoorde zijn er inzamelpunten voorzien. Alle info vind je hier. Via de facebookgroep Help Natte Snoetjes in Nood kan je ook financiële giften doen.