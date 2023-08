Natte julimaand: regen welkom, wel iets minder aardappelen en kleinere wortelen

Voor de meeste groenten was de neerslag in juli een goeie maand. Dat zegt de Boerenbond. Er zijn wel grote verschillen per provincie

Net omdat het in onze provincie iets minder regende is het West-Vlaams graan al voor 80 procent gedorst, zegt de Boerenbond. Graan heeft namelijk enkele droge dagen nodig om te kunnen drogen.

Iets minder aardappelen

Volgens Pieter Van Oost van Boerenbond was de neerslag van de voorbije dagen en weken over het algemeen een welkome compensatie voor de droge maanden mei en juni. Voor de halfvroege of middelvroege aardappelen die momenteel gerooid worden, wordt normaal gerekend op 40 ton per jaar. "Maar door de droogte in mei en juni gaat men nu uit van 20 à 25 ton", zegt Van Oost.

Wat de suikerbieten betreft, wordt door de droogte in mei en juni volgens Van Oost rekening gehouden met een oogst van 70 tot 75 ton in plaats van 80 tot 85 ton. Daar kan de gestegen suikerprijs het verlies aan volume mogelijk wel een stuk compenseren, al ligt het suikergehalte van de bieten misschien ook wat lager door het gebrek aan zonneschijn in juli.

Moeilijk worteljaar

Voor wortelen is het dan weer een moeilijk oogstjaar. Die hebben door de droogte erg moeilijk kunnen kiemen.