Natte 1 september met zelfs kans op onweer

Vandaag start de dag met intense regenbuien. Er kan makkelijk 10 liter per vierkante meter vallen. Tegen de middag wordt het weer droog, maar het blijft koel met maxima rond 19 graden. In de late namiddag vallen er opnieuw felle buien uit de lucht, met kans op onweer.

Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk aan, ’s nachts blijft het bewolkt maar droog. Er kan lichte nevel ontstaan bij minima rond 14 graden.

Nazomer op komst

Vanaf morgen draait de wind naar het noordoosten en krijgen we onder invloed van een hogedrukgebied een mooie nazomerse periode. Er is veel zon met maxima rond 22 graden en een vrij strakke wind. Zondag en de hele volgende week is het nazomers met veel zon, warme temperaturen en droge dagen. Naar het midden van de week toe kan het mogelijk zelfs zomers warm worden met temperaturen rond 25 graden. Al is de kaap van 30 graden ook in het vizier.