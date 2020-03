Nationale Veiligheidsraad zit bijeen, volg persconferentie straks live

De Nationale Veiligheidsraad zit sinds 14 uur opnieuw bijeen over de coronacrisis. Na afloop komt er een persconferentie. Die kan je hier volgen. Wanneer die persconferentie zal starten, is nog niet bekend.

De vorige vergaderingen van de Veiligheidsraad resulteerden tweemaal in strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus verder in te dijken. Denk aan de sluiting van winkels, het opschorten van de lessen en het samenscholingsverbod. Of er nu nieuwe maatregelen komen, valt nog af te wachten. Daarvoor is het in de eerste plaats uitkijken naar wat de experten rond de tafel adviseren.

Huidige maatregelen verlengen?

Die maatregelen lopen voorlopig tot en met 5 april. De kans lijkt klein dat die termijn niet wordt verlengd, al hoeft dat niet per se vandaag/vrijdag te gebeuren. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gaf bijvoorbeeld al aan zich weinig illusies te maken over de hervatting van de lessen na de paasvakantie. En ook viroloog Marc Van Ranst liet verstaan dat massa-evenementen nog niet voor meteen zijn.

Wat zeker zal gebeuren, is een precisering van het ministerieel besluit over de openingsuren van de voedingswinkels. Die werden vastgelegd van 07.00 tot 22.00 uur. De aanpassing bracht deining teweeg in vakbondskringen, waarop premier Sophie Wilmès benadrukte dat die er kwam om alle bestaande situaties te coveren, niet om de openingsuren te verlengen. Ze beloofde voor vrijdag alvast een verfijning van het bewuste artikel.

Essentiële diensten en beroepen

Wat ook aan bod zal komen, is de lijst met essentiële diensten en beroepen. De premier kondigde donderdag in de Kamer aan dat het Crisiscentrum met de sociale partners zal overleggen over mogelijke wijzigingen aan die lijst.

De voorbije dagen is in die zin ook discussie ontstaan over wie nog aan de slag moet gaan. Volgens PVDA-frontman Raoul Hedebouw zijn er vandaag gewoon nog te veel mensen aan het werk, terwijl Vlaams minister-president Jan Jambon net opperde dat er opnieuw meer mensen aan de slag moeten gaan. Hij vindt dat in de bouw en de dienstenchequesector te snel een beroep wordt gedaan op technische werkloosheid.

Komt er afstandsbeperking?

Waar wel een beslissing over wordt verwacht, is een vorm van afstandbeperking. Voor de piste dat uitstapjes in coronatijden binnen een straal van 1 kilometer rond de eigen woning moeten gebeuren, lijkt er politiek geen draagvlak. Het lijkt ook praktisch weinig haalbaar.

Maar dat er wel een kwantificeerbare maatregel komt, ligt wel in de lijn der verwachtingen. Een suggestie daarbij is bijvoorbeeld dat je binnen een uur thuis moet kunnen zijn.

