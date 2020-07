Nationale Veiligheidsraad breidt mondmaskerplicht fors uit

“Sinds vorige week is de corona-epidemie in ons land weer aan het stijgen. Maandag was er zelfs een piek van 370 gevallen en het reproductiegetal is sinds boven 1 gestegen”, zei premier Wilmès na afloop op een persconferentie. “Als we nu geen maatregelen nemen, is het straks te laat. Nu worden de jongvolwassenen het vaakst getroffen. We weten dat ze besmet zijn op evenementen waar mensen minder voorzichtig zijn geweest. Op familiefeesten bijvoorbeeld of huwelijken”

Mondmaskerplicht uitgebreid

Om het tij te kunnen keren heeft de Veiligheidsraad beslist dat er alvast voorlopig geen versoepeling komt en er nog geen sprake is van fase 5 van het afbouwplan. Het maximale aantal personen voor recepties en evenementen met publiek blijft dus gelijk. Wat de beurzen betreft, daar is een hervatting van de activiteiten voorzien voor 1 september, onder strikte voorwaarden en afhankelijk van de evolutie van de epidemie.

Vanaf zaterdag 25 juli is bovendien het dragen van een mondmasker verplicht op markten, brocante- en rommelmarkten en in winkelstraten. Elk lokaal bestuur moet voor zichzelf uitmaken waar die verplichting geldt. Dat is ook het geval in publieke delen van openbare gebouwen. Waar het druk is, wordt het dragen van een mondmasker aanbevolen.

Horeca en nachtwinkels

Ook in de horeca zal dat het geval zijn bij het binnenkomen of als u naar het toilet moet. De overheid vraagt de klanten om een mailadres of een telefoonnummer achter te laten zodat ze tijdig verwittigd kunnen worden. Volgens de regering zullen die gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en worden ze na twee weken vernietigd. Tegen zaterdag zou er een standaardformulier beschikbaar moeten zijn bij de FOD economie. Het sluitingsuur voor nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u00.

Lokale overheden

Behalve deze nationale maatregelen, blijven de burgemeesters bevoegd om plaatselijk op te treden. Ze behouden de ruimte om snel in te grijpen als epidemie in hun gemeente heropflakkert. Lokale lock-downs zijn aangewezen. Bij extra preventiemaatregelen zullen ze de regionale autoriteiten en gouverneurs raadplegen.

“We verkiezen de maatregelen vandaag te nemen dan straks spijt te moeten hebben”, zegt premier Wilmès. “ Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. Dat houdt ook andere regels in zoals handen wassen, afstand houden….. De bubbels blijven beperkt tot 15. “Veel te mensen houden zich niet aan die bubbels. Het gaat om 15 mensen per week, niet elke dag. Beperk uw contacten. En hou bij wie je hebt gezien.”

Vakantiegangers

Wilmès had ook een boodschap voor vakantiegangers. “Verpest voor een paar uur ontspanning niet alle inspanningen die nu al geleverd zijn”. Wie terugkeert uit vakantie zal een formulier moeten invullen die binnenkort beschikbaar is.

