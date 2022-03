Nationale pyjamadag: Bednet blijft belangrijk

11 maart is nationale pyjamadag. Dat is een intiatief van de organisatie Bednet. Zij zorgt ervoor dat kinderen die voor een lange periode niet naar school kunnen, de lessen thuis of in het ziekenhuis online kunnen volgen.

Liam zit in het zesde leerjaar en gebruikt Bednet. Als zijn leeftijdsgenoten in basisschool De Fonkel in Aartrijke de klas binnen wandelen, zet hij thuis in Zedelgem zijn scherm aan.

"Omdat ik op het einde van het derde kleuter diabetes heb gekregen kon ik heel veel lessen niet meevolgen. Mijn suikerspiegel stond te laag of te hoog en ik was ook heel vlug vermoeid."

Het is al de zevende editie van de pyjamadag, die dit jaar in het teken staat van de leuke momenten die je op school meemaakt. Sinds 2015 hebben langdurig en chronisch zieke kinderen zowel in het lager als middelbaar recht op internetonderwijs

Vanaf het derde leerjaar helpt Bednet Liam al om met de leerstof bij te blijven. Hij is niet alleen want momenteel kunnen dankzij de technologie 754 kinderen in Vlaanderen hun klas vanop afstand zien. Elk jaar stijgt het aantal gebruikers en in 2021 maakte het voor een kleine 1.500 leerlingen onderwijs mogelijk.