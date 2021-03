Nationale Pyamadag staat in het teken van dromen

Bednet viert vandaag de zesde editie van de Nationale Pyjamadag, die dit jaar in teken van dromen staat.

Met de actie roept de organisatie iedereen op om naar school te gaan in pyjama en stil te staan bij zijn toekomstdromen. Ook in de Dorpslinde in Bredene doen ze dat.

Duizenden leerlingen kunnen regelmatig of langdurig niet naar school omdat ze ziek zijn. Momenteel zijn dat er nog een pak meer wegens besmettingsgevaar voor COVID-19. Voor die kinderen is er Bednet zodat zij mee zijn met de les en al de rest door van thuis uit de les te volgen. Ook Liam, die zes jaar is, volgt zijn leerkracht en zijn medeleerlingen noodgedwongen van thuis uit. Hij heeft leukemie en doet dus ook een beroep op Bednet.