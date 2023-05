Nationale betoging stuurt openbaar vervoer in de war

Door de nationale actiedag tegen sociale dumping is het openbaar vervoer in ons land vandaag verstoord.

De nationale betoging is een organisatie van ACV, ABVV en ACLVB. Directe aanleiding voor de manifestatie, die om 11.00 uur vertrekt aan het Brusselse Noordstation en eindigt aan Brussel-Zuid, is het sociaal conflict bij Delhaize. De supermarktketen wil alle eigen winkels verzelfstandigen, maar de vakbonden vrezen dat dat zal resulteren in slechtere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de duizenden personeelsleden in de eigen winkels.

Sociale dumping

De vakbonden spreken over sociale dumping en willen vermijden dat dit model uitbreidt naar andere sectoren. Ze hekelen ook de aanvallen op het stakingsrecht tijdens het conflict bij Delhaize, zoals het inzetten van deurwaarders en het beroep doen op politie. Op die manier, aldus de vakbonden, wordt geraakt aan het recht op collectieve actie.

55% legt werk neer

De actie zal alvast ook tot hinder leiden voor de dienstverlening van De Lijn, aangezien personeel van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij zal deelnemen aan de actie.De vervoersmaatschappij gaf eerder al aan dat 55 procent van de chauffeurs het werk zal neerleggen. Reizigers die zich met de voertuigen van De Lijn willen verplaatsen, krijgen de raad om na te kijken of hun rit wordt uitgevoerd op de website of op de routeplanner van De Lijn. Ritten die niet rijden, worden niet getoond.