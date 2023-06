Nathalie Vandecasteele: 'begrip voor bredere aanpak van regering'

"Er is op vandaag begrip voor" het initiatief van de federale regering om niet enkel Olivier Vandecasteele vrij te krijgen uit de Iraanse cel, maar ook te ijveren voor de vrijlating van andere Europese gevangenen. Dat heeft zijn zus Nathalie Vandecasteele zondag gezegd in De Zevende Dag.

"Op vandaag zegt Olivier alles te willen doen om mensen en hun familie te steunen in die gijzelingen en onschuldige Europese mensen vrij te krijgen", voegt ze daar nog aan toe.

Een week na de vrijlating van Olivier Vandecasteele bleken er vrijdag plots nog drie andere Europeanen onderweg naar Melsbroek. Ook zij werden betrokken in de ruildeal met de veroordeelde terrorist Assadollah Assadi. "Voor het eerst is de ruillogica van Iran doorbroken", stelde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). "Dit is belangrijk voor de toekomst. We tonen als land en Europese Unie dat we niet akkoord gaan met het systeem van Iran."

"Er is op vandaag begrip voor" die manier van werken, stelde zus Nathalie. Ze heeft er vandaag het raden naar of er een klacht komt tegen Iran. "Dat gaat Olivier beslissen." De vraag daarbij is of het de moeite waard is, gaat ze voort. Dat zou immers opnieuw een dossier kunnen worden dat jarenlang aansleept, terwijl haar broer nu net zo snel mogelijk de gijzeling achter zich wil laten en een normaal leven wil uitbouwen.