Nathalie Muylle uit Roeselare is weer federaal parlementslid. Er was voor haar geen plaats in de nieuwe regering.

CD&V-voorzitter Joachim Coens koos voor verjonging en vernieuwing, Muylle moest haar ministerportefeuille dus inleveren. En dat betekent dan weer dat Bercy Slegers uit Wervik het parlement moet verlaten.

Nathalie Muylle was niet bereikbaar voor commentaar. Bercy Slegers zetelt in de gemeenteraad in Wervik, ze was er eerder ook al schepen.