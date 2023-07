Zo’n 30 modellen showen de nieuwe collectie van Natan op een unieke locatie in Parijs voor een select clubje genodigden. Ook enkele bekende gezichten zoals minister Annelies Verlinden, Ella Leyers, Elodie Ouédraogo en Bazar-frontman Mathieu Terryn kregen een uitnodiging. 40 jaar geleden nam Vermeulen het modehuis over. Hij heeft onder meer winkels in Knokke en Roeselare, en opende in 2020 zijn eerste boetiek in Parijs.