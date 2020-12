Nakende Brexit: controlekamer houdt E40 in de gaten

Vooral exporteurs, transportondernemingen en vissers willen op alles voorbereid zijn. De trafieken met het Verenigd Koninkrijk leidden de jongste dagen al tot ellenlange files vanuit West-Vlaanderen naar de haven in Calais.

Vanuit de controlekamer van de federale politie in Brugge wordt de situatie op de voet gevolgd om te kunnen ingrijpen wanneer nodig. Wanneer de Brexit en grenscontroles effectief ingaan, kan dat tot nog meer files en zelfs chaos leiden. Wanneer Frankrijk het vrachtverkeer tijdelijk zou omleiden of eventueel beperken, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de verkeer op de E40 aan de westkust. Dan moet er ingegrepen worden en één mogelijkheid is om de vrachtwagens in Nieuwpoort van de autosnelweg af te leiden. De politiediensten zijn alert voor elke verandering in de situatie de komende dagen.