'Nadenken over nieuwe binnen- en buitenplannen'

Epidemioloog Pierre Van Damme sprak zich zondag in VRT Journaal nog niet uit over een mogelijke heropening van de horeca op 1 mei. Hij vindt wel dat de binnen- en buitenplannen eventueel opnieuw op tafel moeten worden gelegd.

Toch benadrukt Van Damme dat er ook voorzichtig moet worden omgegaan met versoepelingen. "Een of twee weken goed nadenken en niet te snel gaan, kan ongelofelijk effect hebben in de toekomst. Stap voor stap is het verstandigste."

Volle snelheid

De vaccinatiecampagne zou deze week op volle snelheid moeten komen. Vandaag vaccineren voor het eerst ook centra op zondag.

"De curve moet naar beneden en niet op een hoog plateau blijven hangen, het stijgend aantal vaccinaties zal daarbij helpen, maar niet alleen dat", klinkt het bij Van Damme.

Hij geeft aan dat de opening van scholen nog steeds prioriteit is en voorop staat in de "versoepelingsagenda". Pas daarna is het volgens hem mogelijk om met andere sectoren, zoals horeca en cultuur, aan tafel te gaan zitten en te kijken wat mogelijk is, op een aangepaste manier.