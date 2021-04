Nachtvorst blijft fruitkwekers parten spelen

Het is een koude nacht maar ook een lange nacht geweest voor de fruitkwekers in onze streek.

Met vuurkorven hebben ze de hele nacht gewaakt in hun boomgaarden. Ook in de boomgaard van fruitkweker Wolfcarius in Wakken. Het vuur van honderden korven moet de temperatuur in de boomgaard wat omhoog krijgen. De bloesems staan op het punt om te ontluiken en zijn net nu het meest kwetsbaar voor schade door nachtvorst. De boomgaarden worden ook beregend. Zo vormt er zich een dun laagje ijs rond de knoppen en ook dat beschermd hen tegen vrieskou. Ook de komende nachten blijft vorst aan de grond mogelijk.