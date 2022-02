Nacht van de musea en galerijen in Oostende groot succes

Zaterdag namen drie Oostendse musea en 35 galerijen deel aan de Nacht van de Musea in Oostende. Kunstliefhebbers hadden keuze uit een ruim aanbod van klassieke tot hedendaagse werken.

Onder andere de werken van Nils Verkaeren worden binnen in Galerie Lloyd tentoon gesteld. Nochtans is de kunstenaar een echte buitenschilder en komen al zijn werken dus buiten tot stand. Op het strand demonstreerde hij hoe dat in z'n werk gaat, ondanks de vele wind.

Dit evenement is voor een jonge galerij als Lloyd een goede zaak. "Ik voel dat er een zeker interesse is om kunst in huis te halen, misschien wel door Corona", vertelt Katrin De Buck van Galerie Lloyd. De galerij pakt uit met een vijftigtal werken van de jonge meester. Een werk van Nils Verkaeren koop je vanaf 2.000 euro.