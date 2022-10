'Nacht van de Duisternis' in Diksmuide is een succes

In Diksmuide was het gisterenavond 'Nacht van de Duisternis'. En met de energiecrisis nu zullen het overal wel wat vaker nachten van duisternis zijn. In de plattelandsgemeente zijn ze dat trouwens gewoon. Al jaren gaat de straatverlichting er 's avonds uit.

Het spektakel 'Wondernacht' met heel wat vuur zorgde gisteravond toch voor verwondering en daar komen duizenden mensen op af. Overal in het stadspark komt na het invallen van de duisternis een magische wereld tot leven. Sprookjesfiguren van licht, vuurmeesters en verrassende acts in het donker. Dit is de ‘Nacht van de Duisternis’. “Wij zijn heel tevreden over de opkomst. Alles verloopt ook veilig. Alles is gemonitord. We zijn heel blij dat mensen van Diksmuide of van erbuiten onze stad komen ontdekken,” vertelt Lies Laridon, burgemeester van Diksmuide.

Er volgen vanaf nu veel ‘nachten van de duisternis’ in tal van West-Vlaamse steden en gemeenten, die beslist hebben om de openbare verlichting ’s nachts te doven als besparingsmaatregel. Voor Diksmuide is dat niet nieuw, want de straatverlichting wordt al jaren ’s nachts gedoofd. De stad bekijkt wel of het regime nog uitgebreid kan worden, wat een extra besparing van 66.000 euro of meer zou kunnen opleveren. Op landelijke wegen brengt het donker mogelijk meer risico’s met zich mee, maar voorlopig leidt dat niet tot meer ongevallen of criminaliteit.