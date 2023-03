Naar rechter in dossier golfproject Knokke-Heist

Ondernemer Paul Gheysens sleept de voormalige eigenaar van enkele stukken gronden in Knokke-Heist voor de rechter. Gheysens wil er een groot vastgoedproject realiseren, maar de verkoper van de grond, die in de buurt een stoeterij heeft, ligt dwars.

Dat schrijft De Tijd.

Gheysens wil in Knokke één van de grootste vastgoedprojecten van ons land realiseren. Maar de buurman zegt nu dat hij in 2020 zijn stukken grond verkocht heeft op voorwaarde dat er alleen een golfterrein zou komen, en geen resort met luxehotel en congrescentrum daarbij. Gheysens wil nu via de rechtbank een gedwongen uitvoer van de verkoop bekomen.

Eerder weigerde minister Demir de omgevingsvergunning van dit project, maar intussen is er een aangepaste aanvraag ingediend. Daarover beslist de minister ten laatste op 23 april.