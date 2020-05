Naar het strand in De Panne? Neem 16m touw mee

Naast je zonnecrème mag je deze zomer in De Panne zeker je touw niet vergeten. Daarmee baken je je eigen stukje strand af. Een veilig strandbezoek is dé grote uitdaging voor de kustgemeentes. Het gemeenbestuur kiest in De Panne voor een eenvoudig, maar ook efficiënt systeem. Met het touw kan je heel makkelijk de nodige vierkante meters waar je met je eigen bubbel van maximaal vier personen veilig van het strand en de zee kan genieten, afbakenen.

Het touwtjessysteem geldt enkel voor het hoofdstrand. Eigenaars van strandcabines en stranduitbaters vallen buiten het touwsysteem.