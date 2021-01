Het nieuwe zwembad in Oostende is nog niet open, maar de naam is intussen al van ver zichtbaar: Het Zwembad Brigitte Becue.

Het nieuwe zwembad aan de Northlaan blijft voorlopig nog dicht. De stad wil eerst helemaal zeker zijn dat het zwembad in volle glorie kan openen. Zoals bekend krijgt het de naam van de West-Vlaamse zwemkampioene Brigitte Becue, die in 1972 geboren is in Oostende. Haar naam prijkt dus wel al volop in het straatbeeld.

