Naaitalent springt voor noodlijdend ziekenhuis in de bres

In het Sint-Jozefsinstituut in Tielt maakt een team van oud-leerlingen en leerkrachten mondmaskers aan de lopende band. En dat op vraag van de directie van het Sint-Andriesziekenhuis dat dreigt zonder te vallen.

Het Sint-Jozefsinstituut heeft genoeg specialisten in huis die met naald en draad over weg kunnen. De stof heeft aan één kant een beschermlaag en de mondmaskers kunnen in de wasmachine. "We zitten nu al aan tweehonderdzeventig hoorde ik daarnet. Vanavond moeten we zeker aan driehonderd geraken en intussen kregen we de vraag van het ziekenhuis om ook mondmaskers te maken voor kinderen. Wij hebben daar ook een patroon voor en daar gaan we nu ook de eerste modelletjes van uitwerken", zegt Marjan Valcke van het Sint-Jozefsinstituut.

FOD Volksgezondheid

Intussen heeft de FOD Volksgezondheid een oproep gelanceerd op Facebook om zorgverleners te helpen aan chirurgische mondmaskers.

Deze week ontvangt ons land overigens een half miljoen mondmaskers en 30.000 testkits voor de strijd tegen Covid-19. Het materiaal wordt geschonken door de Alibaba Foundation en de Jack Ma Foundation. Deze middag komen de eerste 300.000 maskers toe in Luik, het tweede deel van de schenking volgt later deze week.

De verdeling zal gebeuren in functie van de noden op het terrein, op basis van advies van de Risk Management Group. De schenking van beschermings- en testmateriaal komt er mede dankzij de persoonlijke tussenkomst van de koning en met de steun van het Waalse export- en investeringsagentschap Awex.