Na vermeend geval verkeersagressie door schepen mobiliteit Zwevegem: "De politie heeft foto's genomen van mijn blauwe plekken"

Eind oktober volgde de schepen van Mobiliteit de vrouw naar haar werk, nadat ze hem geen voorrang van rechts had verleend. De vrouw doet nu voor het eerst anoniem haar verhaal.

Het slachtoffer vertelt hoe ze gevolgd werd tot aan haar werk in Zwevegem: ze wist niet dat de man schepen was. Hij kwam tot in de kleedkamer. En heeft haar geduwd tegen de lavabo: met serieuze blauwe plekken als gevolg.

Nog een ooggetuige vertelt hoe de schepen over z’n toeren was. “Hij was heel agressief, sprak Nederlands en Frans door elkaar. We dachten dat hij onder invloed was van alcohol of drugs.”

“Hij belde de politie en zei dat hij voor de gemeente werkt. Hij wilde dat wij onze excuses aanboden. Wat absurd was, want hij had haar gevolgd en aangevallen.” Volgens de vrouw had ze de schepen inderdaad geen voorrang van rechts verleend en had ze haar hand opgestoken in de auto om zich te excuseren.

BEKIJK: "Oppositiepartij Nu.Zwevegem eist ontslag schepen na mogelijk geval verkeersagressie" (29/11/2022):