Aanleiding zijn de rellen op het strand van Blankenberge, begin augustus vorig jaar. Demon pleit ervoor om het plaatsverbod als instrument tegen amokmakers ruimer in te zetten. Ook voor stranden of voor recreatiedomeinen zoals De Gavers in Harelbeke. Wie de boel komt verzieken, kan zo tijdelijk een plaatsverbod krijgen. Andere bezoekers lopen zo niet meer de kans dat ze worden lastiggevallen. De beslissing moet nog definitief genomen worden, maar minister Verlinden is de zaak genegen.

