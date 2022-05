Na koken van 42.000 maaltijden voor oorlogsvluchtelingen: "Misschien keer ik nog eens terug naar Oost-Europa"

Hij is weer thuis, na een missie van zes weken. Met een team van vrijwilligers is hij in Polen 42.000 maaltijden gaan bereiden en bedelen. De tot oorlogskeuken omgebouwde vrachtwagen is ondertussen weer bijna helemaal schoon.

Carlo Herpoel is met zijn team vrijwilligers gaan koken voor 3.500 Oekraïense oorlogsvluchtelingen in het Poolse Warschau: "Het was daar zeer druk. Het waren vier expohallen, te vergelijken met Kortrijk Xpo, mensen lagen daar dicht opeen", klinkt het bij Carlo Herpoel van Belgium Aid.

De vrachtwagen en kookbus van Carlo staan nu in Heule. Maar niets sluit uit dat ze nog eens terugkeren naar Oost-Europa.

