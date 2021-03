Na jaren juridisch getouwtrek komt Blauwpoort er toch

Het is ongetwijfeld één van de langst lopende dossiers op gebied van ruimtelijke ordening in Zuid-West-Vlaanderen. Bij de Raad van State was in 2018 nog maar eens een nieuwe procedure gestart tegen de komst van het bedrijventerrein Blauwpoort in Waregem. Dat is nu nog landbouwgebied en is gepland naast de E17. De buren zijn tegen de plannen omdat ze vrezen voor de leefbaarheid van hun buurt door verkeersproblemen. Er is al jaren juridisch getouwtrek tegen de komst van de zone Blauwpoort.



In 2012 had de provincie het ruimtelijk uitvoeringsplan al een eerste keer goedgekeurd. Maar de buren tekenden beroep aan. In 2015 gaf de provincie opnieuw licht, maar opnieuw kwam er protest. Net voor de zomer van 2018 Blauwpoort werd een nieuwe procedure opgestart.

De bedrijvenzone zal 35 hectare groot zijn. Een studie heeft aangewezen dat er in de regio nood is aan extra ruimte voor bedrijven.