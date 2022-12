Na historische Marokkaanse WK-zege: uitbundige autokaravaan trekt door Kortrijkse binnenstad

Naar schatting een honderdtal Marokkaanse supporters bouwde dinsdagavond een feestje in de Kortrijkse stationsbuurt. Toeterende wagens trokken in colonne van het Stationsplein richting Schouwburgplein en terug. Tot onregelmatigheden kwam het niet. Af en toe ontplofte er een bommetje of een voetzoeker, maar daar bleef het bij.

De Marokkaanse fans vierden uitbundig de zege tegen ex WK-winnaar Spanje waardoor Marokko het enige Afrikaanse land is dat zich plaatst voor de kwartfinale. Marokkaanse vlaggen werden boven gehaald en heel wat jongeren verzamelden feestvierend rop het Kortrijkse Stationsplein. In de straten rondom het Kortrijkse station kon je moeilijk nog weg en weer met de auto. Maar voor de feestvierders was dat het minste van hun zorgen: Marokko verrast de wereld op het WK.