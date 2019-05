Na haasje-over bij Open VLD: Vanderjeugd niet verkozen.

Open VLD behoudt in West-Vlaanderen drie zetels. Vooral die derde plek bleek bijzonder: Francesco Vanderjeugd, burgemeester in Staden, stond die plek in de aanloop naar de verkiezingen af aan Mercedes Van Volcem, nu schepen in Brugge.

Doorheen verkiezingsavond gisteravond leek het er eerst op dat Van Volcem die derde zetel zou binnenhalen, dan weer Vanderjeugd. Maar de Brugse resultaten druppelden maar laat binnen en gaven het doorslaggevend resultaat. Mercedes Van Volcem zetelt de komende vijf jaar in het Vlaams Parlement, Francesco Vanderjeugd verdwijnt uit het Vlaams Parlement. Nochtans haalt hij meer voorkeurstemmen dan Van Volcem én Emmily Talpe uit Ieper, maar zij profiteren van de lijststemmen om alsnog verkozen te raken.