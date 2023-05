Na explosie: vernieuwde Christinastraat ingehuldigd

Bijna zeven maanden na de gasexplosie is de vernieuwde Christinastraat in Oostende vanmiddag heropend. Het is een nieuwe start, al vergeten ze de 3 zwaargewonden niet die toen zijn gevallen.

Bij de ramp raakten ook meer dan 20 gebouwen zwaar beschadigd. Maar nu is dus alles gerenoveerd. De stad wil er een echte winkelwandelstraat van maken.

Feestelijke heropening

Niet alle wonden in de Christinastraat zijn geheeld, maar de stad Oostende koos wel voor een feestelijke en optimistische heropening.

"Op deze dag met dit feest vieren we niet alleen de nieuwe Christinastraat, maar ook een stukje nieuwe start. Zonder natuurlijk het menselijk leed te vergeten van die ontploffing, want dat is iets wat we nooit kunnen vergeten", zegt schepen van openbare werken Björn Anseeuw.

Echte winkelwandelstraat

De straat is voor ruim 4 miljoen euro gerenoveerd en meer dan ooit moet het een echte winkelwandelstraat worden. Maar uiteraard kunnen de getroffen winkeliers in de buurt de gasramp van oktober vorig jaar niet vergeten.

Jelle Roels, goudsmid en getroffen ondernemer: "Dat staat in ons geheugen gegrift. Dat gaan we niet vergeten. We moeten wel naar de toekomst kijken en we zijn zeer blij met de nieuwe straat natuurlijk. De verzekeringen laten wat op zich wachten, de herstellingswerken. Er zijn ook leveranciers die niet meekunnen, maar het vlot."

"Dat is juist. Er zijn nog steeds mensen die daaronder lijden. Ook mentaal en er zijn mensen die nog altijd heel veel last hebben van wat hier gebeurd is. Maar we moeten vooruit kijken en optimistisch zijn", zegt burgemeester Bart Tommelein.

In de straat staan nu nog ruim 10 winkelpanden helemaal leeg. Oostende hoopt dat de verfraaiing de Christinastraat snel weer doet opbloeien.