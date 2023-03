Na diefstallen bij verschillende jeugdbewegingen: vier verdachten opgepakt

In Zuid-West-Vlaanderen zijn vier verdachten opgepakt op verdenking van inbraak bij jeugdbewegingen. Vannacht werden ze op heterdaad betrapt bij de lokalen van de KSA en Chiro in Kuurne, een leider verwittigde de politie.

Het gaat om twee meerderjarigen en twee minderjarigen, gekend voor eerdere criminele feiten. Deze maand waren er in totaal zes feiten in politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede): drie effectieve inbraken en drie pogingen. (lees verder onder de foto)

De politieteams die vannacht snel ter plaatse waren, konden in de buurt meteen 3 verdachten oppakken. Even later werd ook de vierde verdachte, met inzet van de patrouillehond, bij de kraag gevat. Tijdens het eerste onderzoek ter plaatse trof de politie bij de verdachten en in hun rugzak spullen aan die gestolen waren in de jeugdlokalen, onder andere in dat van de Chiro Sint-Michiel in Kuurne.

Onderzoek moet nu duidelijk maken of het deze bende is die ook toesloeg in Marke, Heule, Kortrijk en Bissegem. De buit bedraagt kleine sommen geld, niet alcoholische dranken, snoep en multimedia. Ook in aangrenzende zones zijn gelijkaardige feiten gepleegd.