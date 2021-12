Na de wateroverlast: "Dankzij de brandweer is erger voorkomen"

Eén van de plaatsen waar het water vorige week het hoogst stond is Stavele, bij Alveringem. Dankzij de inzet van de brandweer is erger voorkomen, zeggen ze daar. Maar nieuwe structurele oplossingen zijn nodig.

Dat er nu nog altijd zoveel weiland blank staat, daar schrikt vandaag niemand meer van. Maar vorige week was het toch wel even paniek. 10 jaar geleden werden dijken van 5 en halve meter aangelegd. Die blijken nu niet meer hoog genoeg. Een studiebureau bekijkt wat nodig is om erger te voorkomen.

Roger Brunet woont hier al 84 jaar en heeft nog nooit meegemaakt dat de straten blank stonden. Maar in de 19de eeuw zou dit wel gebeurd zijn, weet zijn buurman te vertellen. De inwoners van Stavele blijven er duidelijk heel rustig bij, maar ze hopen toch dat het de komende weken en maanden niet al te veel regent.

