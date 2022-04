Nog meer gemeenten aan de kust en in de Westhoek zijn op zoek naar zomerdokters. Ook de huisartsenwachtpost in Veurne wil ermee in zee gaan. De Panne startte er vorig jaar mee.

Huisartsen uit het binnenland springen in juli en augustus bij, en dat is nodig, omdat er veel toeristen en tweedeverblijvers aan de kust zijn. In ruil krijgen ze een gratis vakantiewoning en nog een aantal andere voordelen. Toeristen en tweedeverblijvers uit de regio van huisartsenkring IJzerstreek en Westkust (Koksijde, Nieuwpoort, Diksmuide, Veurne, De Panne en Alveringem) zouden zo terecht kunnen bij een zomerdokter van wacht die werkt vanuit de huisartsenpost in Veurne.

