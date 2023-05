Het treinverkeer vanuit Kortrijk verloopt sinds vanmorgen weer normaal. De schade aan de bovenleiding is hersteld.

Door schade aan een bovenleiding was er gisteren zowat een hele dag geen treinverkeer tussen Kortrijk en Poperinge, en Kortrijk en Roeselare. Op de lijnen Kortrijk - Oudenaarde en Kortrijk - Moeskroen was wel spoorverkeer mogelijk, maar slechts over één spoor.

Rond negen uur gisteravond was het defect hersteld maar reden er wel nog vervangbussen. Maar nu verloopt alles dus weer normaal.

