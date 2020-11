Na cyberaanval: Kuurne start dienstverlening weer op

Dit weekend zijn enkele computersystemen opnieuw veilig aangesloten op het netwerk, waardoor het Gemeentehuis en het Sociaal Huis de loketten weer kunnen openen, op afspraak. Ook via telefoon is de gemeente stilaan weer bereikbaar, afspraken regelen via de website kan nog niet. Door de cyberaanval kon ook de gemeenteraad niet doorgaan, maar een nieuwe datum is er nog niet.

"Onze eerste prioriteit was om op een veilige manier onze dienstverlening en bestuurlijke werking opnieuw op te starten," zegt burgemeester Francis Benoit. "We zijn blij dat we weer ‘up and running’ zijn voor heel wat zaken. Wanneer al onze producten en diensten weer volledig operationeel zullen zijn, is nog niet zeker. Ook heel wat computers van personeelsleden moeten nog een extra controle krijgen om veilig telewerken mogelijk te maken. Intussen wordt verder gezocht hoe we slachtoffer konden worden van zo'n aanval. Dat onderzoek is volop bezig."