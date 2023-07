Na brandstichting op verlaten camping, nu ook sluikstorting van asbestafval

In De Panne is de ingang van een verlaten camping in de duinen afgesloten door asbestgevaar. De gemeente had al eerder problemen met vandalen die er brand hebben gesticht, maar de jongste tijd is er ook illegaal gestort.

Het asbestafval op het terrein van camping Zeepark is wellicht een gevolg van sluikstorten. Het is niet de eerste keer dat mensen zich op het privéterrein begeven. "Voor de zomer hebben de eigenaars een omheining geplaatst van 600 meter rond de grote site. Er is ook een poort besteld, maar die is nog niet geleverd", zegt waarnemend burgemeester Wim Janssens.

"Intussen zagen we sluikstortingen met vermoedelijk asbest." Toch stelt de waarnemend burgemeester gerust: "Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Het asbestafval ligt afgesloten." De technische dienst van De Panne heeft de ingang dichtgetimmerd.

Brandstichting

De camping in de duinen is al een tijd verlaten. Eerder deze maand is de brandweer zowel ’s ochtends als ’s avonds opgeroepen voor een brand. Telkens ging het om brandstichting. Eén keer versperden de daders zelfs de ingang.

Voor de eigenaars is het wachten op een beslissing van de Vlaamse regering, want het is nog niet duidelijk wat er met het gebied zal gebeuren. Intussen is er extra politiecontrole en wil de gemeente het gebied veilig houden.