De man heeft donderdag, samen met twee andere Belgische klimaatactivisten, geprobeerd om het beroemde schilderij Het Meisje met de parel te besmeuren met verf. Dat werk hangt in het Mauritshuis in Den Haag. De schade in het museum wordt geschat op 2.000 euro. Met zijn actie wil de activist naar eigen zeggen aandacht vragen voor de klimaatcrisis. Ook elders hebben leden van actiegroep Just Stop Oil kunst en gebouwen beklad.

