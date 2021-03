Na ballonvaart, parasprong en covid: Godelieve (106) woont weer alleen

Over corona praat Godelieve liever niet want ze is erg ziek geweest. Haar familie kwam zelfs al afscheid van haar nemen. Maar Godelieve is een sterke vrouw. Ze sloeg zich erdoor en ondertussen woont ze weer in een eigen huis in Lo-Reninge, op haar 106e.

Weer eigen baas

Godelieve verhuisde vlak na de toediening van haar tweede vaccin. In een eigen huis is ze weer haar eigen baas. De twee kinderen, drie kleinkinderen en zes achterkleinkinderen komen geregeld op bezoek. Daar kan ze echt van genieten. En ze woont ook in de buurt van haar kleinzoon. (lees verder onder de video)