Na 75 (!) jaar opnieuw een etiket op trappist Westvleteren

Trappist Westvleteren is het enige Belgisch bier met een fles zonder etiket. Daar komt nu verandering in. Vanaf morgen worden opnieuw flessen Trappist Westvleteren met etiket verkocht. Het einde van een meer dan 75 jaar durend tijdperk.

Jarenlang stond alle info op de kroonkurk

“Op zich is Trappist Westvleteren met een etiket niets nieuws. Tijdens het Interbellum werden in de abdij van Sint-Sixtus al flessen geëtiketteerd. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd door de toenmalige Trappistengemeenschap beslist dat een deel van de productie onder licentie zou plaatsvinden bij een naburige lekenbrouwerij. Die flessen droegen eveneens een etiket, legt broeder Godfried, prior van de Sint-Sixtusabdij, uit. “Op de flessen trappistenbieren die binnen de muren van de abdij werden geproduceerd, werden echter geen etiketten meer geplakt. Zelfs toen de monniken in 1992 de volledige Trappist Westvleteren-productie opnieuw in eigen handen namen, zorgden ze ervoor dat alle noodzakelijke informatie op de kroonkurk werd vermeld. Na meer dan 75 jaar zal opnieuw Trappistenbier met etiket aan onze poort verkocht worden.” Lees verder onder de foto

Zo volledig mogelijk informeren

Broeder Godfried: “In de voedingswereld is namelijk een algemene trend om de consument zo volledig mogelijk te informeren. Voor bieren bestaat er geen wettelijke verplichting om de volledige ingrediëntenlijst en de voedingswaarden te vermelden. Toch werd intern beslist om dit wel te doen en over te gaan tot een herintroductie van de etiketten. Het was immers onmogelijk om al die informatie op de kroonkurk te plaatsen.”

De monniken kozen voor een uniek, niet-alledaags labelontwerp dat toch zoveel mogelijk aansluit bij de vertrouwde look & feel. “De etiketten zijn als het ware gestileerde afbeeldingen van de kroonkurken. Er zijn drie etiketversies, één voor elk van de drie trappistenbieren van de Abdij van Westvleteren. De basiskleuren van de kokardes stemmen overeen met de alombekende kleur van de kroonkurken, groen voor de Blond, blauw voor de 8 en geel voor de 12”, zegt broeder Godfried. “Het traditionele beeld werd zo weinig mogelijk aangetast. Wanneer bijvoorbeeld de flessen in de krat staan, zijn de labels zo geplaatst dat ze niet te zien zijn, maar enkel de klassieke, donkere flessen met de kenmerkende ring met het reliëfopschrift ‘Trappistenbier’.”

Niet over één nacht ijs

Op de etiketten staan naast de naam van het bier en de wettelijk verplichte vermeldingen, symbolen en allergenen ook de volledige ingrediëntenlijst in drie talen, de energiewaarden, het logo met wapenschild van de Sint-Sixtusabdij en een QR-code die verwijst naar de website met de volledige voedingswaardentabel.

Er werd niet over een nacht ijs gegaan bij het hele project, dat van start ging eind 2019. De etiketten werden ontworpen en uitgewerkt door de interne communicatiewerkgroep en de bedrijven Pigs in Space, Force3 en Eclips design. Verschillende ontwerpen passeerden de revue, werden herwerkt en gefinetuned. De voorbije maanden legden medewerkers van de ondernemingen Schuilenburg en Van Uitert in de bottelarij de laatste hand aan een modern Langguth-etiketteersysteem. De labels werden gedrukt bij Interlabel.

De eerste kratten met geëtiketteerde flessen van zowel Westvleteren Blond, 8 als 12 worden vanaf morgen in omloop gebracht. Ook in ontmoetingscentrum ‘In De Vrede’ zullen binnenkort flessen met etiket worden ontkurkt. De sixpacks en thuisgeleverde kratten met gelabelde flessen zullen pas over enkele weken hun intrede doen.

Voorlopig worden nog steeds de vertrouwde, klassieke kroonkurken op de flessen geplaatst. Zodra de huidige voorraad metalen dopjes is opgebruikt, zullen ze vervangen worden door kroonkurken met een nieuw, vereenvoudigd design dat volledig in lijn is met de etiketten.