Na 5 jaar zullen trajectcontroles in Diksmuide eindelijk werken

Dat kwam onder meer omdat er niet voldoende personeel was in het Gewestelijk Verwerkingscentrum om de boetes te verwerken. En daar is nu dus een oplossing voor. Het gaat om een tiental trajectcontroles in totaal die vanaf 1 juli actief zijn.

Burgemeester Lies Laridon: "Er waren diverse demarches bij de gouverneur, het kabinet van de Vlaamse minister van mobiliteit en openbare werken en het kabinet van Binnenlandse Zaken nodig om in dit dossier eindelijk beweging te krijgen en de snelheidshandhaving te starten. We willen ook absoluut de sleutels van de handhaving in handen houden. 50 km per uur in bebouwde kom lijkt me best te verantwoorden. Op de plaatsen daarbuiten waar alleen koeien grazen en aardappels groeien mag de 70 km per uur beslist wat meer marge krijgen."

