Na 4 jaar zijn ze er weer: de heksen van Beselare

Na 4 jaar onderbreking - corona remember - vliegen de heksen van Beselare er weer in. Bijna 1.200 figuranten maken zich op voor de Heksenstoet op 30 juli. En natuurlijk is er ’s avonds ook het heksenproces en de verbranding.

En we krijgen nu al een voorsmaakje, want enkele nieuwe groepen en figuren maken hun opwachting, zoals 'De Vliegschool'. Heksen moeten er leren vliegen op een bezem in de avondschemering. Jo Lottegier, regisseur: "Ze gaan van een kar springen op een mat, omdat ze kleine heksjes zijn en ze nog moeten leren vliegen."

De Heksenstoet zit dus vol nieuwe ideeën, maar vooral in de aloude traditie van de heksenverhalen die hier tot leven komen. "Het is uniek. In andere gemeenten zijn er veel verenigingen die met heksen bezig zijn, ze doen een optocht, maar niet echt een stoet. Het verhaal errond is wel uniek en dat wordt enkel in Beselare uitgebracht."

Sefa Bubbels op de brandstapel

Er komen ook groepen uit de Elzas, Wallonië en Limburg. Na de stoet volgt het avondspel over de heksenvervolging en -verbranding. Sefa Bubbels, de beruchte meesterheks van Beselare, is de pineut.

Kijk hier naar ons verslag van de laatste Heksenstoet (2019):